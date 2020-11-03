İngiltere Premier Lig'de 1446 testin 4'ü pozitif çıktı

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde uygulanan 1446 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.
31 Ağustos'tan bu yana yapılan testlerdeki pozitif tanı sayısı ise 48'e yükseldi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.
Eddie newton'ı gönderen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın başında Tamer Tuna'yı görmek istiyor.
Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Saracchi'nin durumları bugün belli olacak.
Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti izleyenleri büyüledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisinin 11'ine göre dün 1 değişiklik yaptı.