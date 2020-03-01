İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupa finalinde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı.
Manchester City, 20. dakikada Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ve 30. dakikada İspanyol oyuncu Rodri'nin golleriyle 2-1 galip gelerek kupayı üst üste 3. kez kazandı. Aston Villa'nın golünü, 41. dakikada Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta kaydetti.
Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.
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