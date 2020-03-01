İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin

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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı Ersun Yanal ile yollar ayrıldı Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Aslan 8'de 8 yaptı Aslan 8'de 8 yaptı Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 8 mücadeleden galip gelmeyi başardı.

İki hocadan ortak açıklama: Birlik olma zamanı İki hocadan ortak açıklama: Birlik olma zamanı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından flaş röportaja ve basın toplantısına yan yana çıktı ve birlik çağrısı yaptı.

Ünal Karaman geri dönüyor Ünal Karaman geri dönüyor Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.

Sivasspor seriye bağladı... Sivasspor seriye bağladı... Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.