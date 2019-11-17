Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İngiltere grubu lider tamamladı

İngiltere grubu lider tamamladı

İngiltere grubu lider tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda İngiltere, Kosova'yı 4-0, Bulgaristan ise Çekya'yı 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde A Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere, deplasmanda Kosova'yı 32. dakikada Harry Winks, 79. dakikada Harry Kane, 83. dakikada Marcus Rashford ve 90+1. dakikada Mason Mount'un attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Bulgaristan ise sahasında 56. dakikada Vasil Bozhikov'un kaydettiği golle Çekya karşısında 1-0 galip geldi.

Bu sonuçlarla A Grubu'nda İngiltere 21 puanla lider, Çekya 15 puanla ikinci olarak EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Grupta Kosova 11, Bulgaristan 6, Karadağ 3 puan topladı.


İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı
Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 
Hem şarkıcı hem oyuncu hem yazar
'Racona uymadık, değişmedik'
<p>AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASİSGUARD tarafından özgün olarak geliştirilen, otomatik maki

Silahlı Drone Songar Göreve Başlıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor