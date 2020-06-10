İngiltere Championship'te 6 kişide koronavirüs tespit edildi

SPOR GÜNDEMİ

Nijer'in başkenti Niamey'de bir Beşiktaş köyü Nijer'in başkenti Niamey'de bir Beşiktaş köyü Nijer'in başkenti Niamey'de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi.

Futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti... Olaylı maç tamamlandı! Futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti... Olaylı maç tamamlandı! Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 8 Mart'tan bu yana duran İspanyol futbolu, ülke tarihindeki en uzun maç rekoruyla başladı.

Ezeli rakiplerin transfer yarışında ikinci perde! Ünlü gazeteci duyurdu... Ezeli rakiplerin transfer yarışında ikinci perde! Ünlü gazeteci duyurdu... Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya... DG Sivasspor'un iki genç futbolcusu Emre Kılınç ve Mert Hakan transferlerinde karşı karşıya gelen iki büyük; Sarı-kırmızılıların, iki futbolcuyla prensipte anlaşması ile son bulmuştu. İkinci perdede ise başrol Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Mert Çetin. Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Çetin'i kadrosuna katmak için harekete geçerken; İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Aslan'ın hamlesini Twitter hesabından duyurdu. İşte transferde son durum...

Son dakika: F.Bahçe'de ayrılık! Sarı-lacivertliler resmen duyurdu Son dakika: F.Bahçe'de ayrılık! Sarı-lacivertliler resmen duyurdu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Yılın maçı! Karşı karşıya geliyorlar Yılın maçı! Karşı karşıya geliyorlar Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ve Tyson Fury, iki kez ağır sıklet unvan maçı için ringe çıkacak.

Gomis'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme! Gomis'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme! 2017-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan Bafetembi Gomis, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye olay göndermede bulundu. Yaptığı paylaşımda "Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif. Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız. Fenerbahçe Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" diyen Gomis, videoda yanında bulunan Fenerbahçe taraftarının sarı-acivertli ekip ile ilgili sözlerine, "Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" dedi.