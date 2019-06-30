İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Phillip Cocu ile ilgileniyor

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, teknik direktörlük için Phillip Cocu'yu gündemine aldı.

Frank Lampard'ın Chelsea'ye imza atma ihtimaline karşı teknik direktör alternatifleri için çalışan Derby County'de Hollandalı çalıştırıcının adı ön plana çıkıyor.

The Times'ın haberine göre Derby County, Frank Lampard'ın takımdan ayrılması durumunda öncelikli olarak Phillip Cocu'ya yönelecek.

Geçen sezon Championship'te play-off finali oynayan Derby, Aston Villa'ya 2-1 mağlup olarak Premier Lig hayallerini başka bahara bıraktı.

2018'in Ekim ayında Fenerbahçe'deki görevine son verilen 48 yaşındaki Phillip Cocu, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığından bu yana boşta. Hollandalı teknik adam daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştırmış ve Eredivisie'de 3 şampiyonluk yaşamıştı.

(Ntvspor)