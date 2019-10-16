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  3. İngilizlerden flaş iddia: Mesut Özil annesine söz verdi, Fenerbahçe'ye gidecek

İngilizlerden flaş iddia: Mesut Özil annesine söz verdi, Fenerbahçe'ye gidecek

İngilizlerden flaş iddia: Mesut Özil annesine söz verdi, Fenerbahçe'ye gidecek

Mesut Özil'in Ocak'ta Arsenal'den ayrılacağını yazan İngilizler bir iddia daha ortaya attı: Mesut'un bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım diye annesine sözü var. Bu sözü tutmak istiyor.

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Mesut Özil ile ilgili olarak İngiliz medyasında hemen her gün bir haber çıkmaya devam etti. Gelen haberler Mesut'un adım adım Fener'e yaklaştığını gösteriyor.

Mesut Özil'in önündeki tek engelin yüksek maaşı olduğunu dile getiren dailycannon.com, "Ancak biliyoruz ki Mesut'un annesine sözü var. Bir gün Fenerbahçe'ye oynayacak" diye yazdı.

HER AN TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

Haberde "Türk takımı henüz istenilen rakama yaklaşmış değil. Ancak Mesut Özil'in daha fazla fedakarlık yapmayacağını da kimse garanti edemez. Her an bu transfer olabilir" denildi.

Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmayı iyice kafasına koydu. Yeni takımı için en büyük aday da Fenerbahçe olarak gözüküyor.

(Takvim)

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