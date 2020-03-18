İngiliz ekibi Chelsea'den alkış alan 'koronavirüs' kararı

Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!

TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.