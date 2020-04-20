İngiliz devinde futbolcular ve teknik heyetten maaş indirimi

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.
İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi.
Arsenal'da daha önce de yöneticiler maaş indirimine gitmişti.
Beşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu. Caner Erkin ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Kara-Kartal bunun üzerine harekete geçti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomları gösteren oyuncu sayısının iki kat arttığı belirtildi.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a Erol Bulut iddialarını ve N'Sakala'nın transfer iddialarını yorumladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.
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Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.