İngiliz basını, Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon Liverpool forması giyeceğini yazdı

İngiliz basını, Liverpool'un Uğurcan Çakır transferinden vazgeçmediğini ve başarılı kalecinin gelecek sezon Kırmızılar'ın formasını giyeceğini yazdı.

Sportslens.com sitesi, Liverpool'un, Alisson'un arkasına Uğurcan'ı katmak istediğini ve İngiliz ekibinin en büyük hedefinin Uğurcan olduğunu yazdı. Alınan bilgilere göre Trabzonspor, genç file bekçisini 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmayacak. İngiltere'deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Uğurcan'ın Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.



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