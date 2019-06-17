İngiliz basını duyurdu: Juan Mata ile anlaşma çok yakın

Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Juan Mata'nın İngiliz ekibinde kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

"YENİ ANLAŞMA İÇİN %90 ANLAŞILDI"

2014 yılında 45 milyon euro karşılığında Chelsea'dan Manchester United'a transfer olan Juan Mata, sözleşmesinin bitmesinin ardından iki hafta geçmesine rağmen henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlamadı. İngiliz basını, 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun menajeriyle, Manchester United arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve yeni anlaşma için yüzde 90 anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

JUAN MATA BİR YIL DAHA KALACAK!

Manchester United'dan haftalık 155 bin euro kazanan Juan Mata'nın yeni sözleşmesini zamlı istediği için görüşmelerin zaman zaman tıkandığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanacağı ve İspanyol ismin, bir yıl daha İngiliz ekibinde kalacağı belirtildi.

"DEA GEA DA MATA GİBİ ZAM İSTİYOR"

Sözleşmesi biten Antonio Valencia ve Ander Herrera'nın ardındna Paul Pogba'nın ayrılmak istemesinin yanı sıra, kontratı biten bir başka isim olan kaleci David De Gea'nın durumu belirsizliğini koruyor. Juan Mata'da olduğu gibi iki taraf yeni anlaşma için ortaya yolu bulmaya çalışıyor. Ancak De Gea'nın haftalık 450 bin euro istemesi, bu görüşmelerde sona gelinmesini şimdilik engelliyor.

(Sporx)