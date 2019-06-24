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  3. İngiliz basını Beşiktaş'ın Gibson'la ilgilendiğini iddia etti

İngiliz basını Beşiktaş'ın Gibson'la ilgilendiğini iddia etti

İngiliz basını Beşiktaş'ın Gibson'la ilgilendiğini iddia etti

Beşiktaş Transfer çalışmalarına devam ederken ismi gündeme gelen futbolculardan biri olan Ben Gibson için İngiliz basınından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Burnley forması giyen stoper oyuncusu için siyah beyazlılarla birlikte İngiltere'den de birçok takımın ilgilendiği belirtildi.

Daily Press'de yer alan habere göre Ben Gibson'de forma giyen futbolcunun transferi için Beşiktaş devrede. Siyah beyalzlılar dışında İngiliz sotperle ilgilenen kulüpler arasında Norwich City, Aston Villa ve Sheffield United'ın da olduğu belirtildi. 15 milyon pound bonservis bedeli bulunan futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali olduğu belirtilirken, aynı zamanda futbolcunun da takımdan ayrılmak istemediği kaydedildi.

Ben Gibson kimdir, Ben Gibson kaç yaşında?

15 Ocak 1993 doğumlu olan İngiliz futbolcu Ben Gibson, stoper ve sol bek pozisyonlarında forma giyiyor. Abdullah Avcı'nın istediği sol stoper profiline uyan Ben Gibson, kariyeri boyunca Middlesbrough, York City, Tranmere Rovers ve Burnley formaları giydi. 26 yaşındaki İngiliz futbolcu geçen sezon 17 milyon avro bonservis bedeliyle Burnley'e transfer oldu. Sakatlıklarla boğuşan Ben Gibson, sadece 5 maçta forma giyerek 1 gol kaydetti. (Futbolarena)

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