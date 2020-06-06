Infantino: 'Taraftarları statlara geri getirmek için sabırlı olmalıyız'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, korona virüs nedeniyle ertelenen uluslararası müsabakalarla ilgili yapılan çalışmalar ve yeni finansal düzenlemelerle ilgili FIFA’nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Futbol ailesinin yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldiklerinin altını çizen Infantino, "Kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm futbol ekosistemini sınırlayan, net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum. Futboldaki küresel yönetimi daha ileri seviyeye taşıma adına desteğe ihtiyacımız olacak" diye konuştu.
Infantino, ayrıca korona virüsten dolayı askıya alınan uluslararası müsabakaların yeni tarihlerine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini de belirtti.
Başkan Infantino, karşılaşmaların seyircili oynanması için herkesin biraz daha sabretmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Seyircisiz futbol aynı değil ancak taraftarları statlara geri getirmek için sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...
Yeni sezon bütçesi konusunda birçok söylenti ortaya atılan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi biten oyunculardan Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Bu yıl da istediği başarıların uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, baştan aşağı yeni bir kadro kurmak isterken, bu sefer kalitesi tartışılmayacak isimlere yönelindi.
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.
Ahmet Ağaoğlu, yaylada Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un konuğu oldu.