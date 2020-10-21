Indiana Pacers'ın yeni başantrenörü Nate Bjorkgren oldu

Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Nate McMillan'dan boşalan başantrenörlük görevine 45 yaşındaki ABD'li Bjorkgren'in getirildiği duyuruldu.
Bjorkgren, son iki yıldır Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse'ün yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Nate McMillan yönetiminde 4 sezondur play-off'lara kalan Pacers, ilk turu geçmeyi başaramamıştı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.
Alanya yenilgisi sonrası izin değil idman vardı, sert yüzünü gösteren tecrübeli teknik adam "Herkesin hemen kendine çeki düzen vermesi gerekiyor" dedi.
Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.