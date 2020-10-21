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aksam.com.tr
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:36
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Indiana Pacers'ın yeni başantrenörü Nate Bjorkgren oldu

Indiana Pacers'ın yeni başantrenörü Nate Bjorkgren oldu

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenörlüğe Nate Bjorkgren getirildi.

Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Nate McMillan'dan boşalan başantrenörlük görevine 45 yaşındaki ABD'li Bjorkgren'in getirildiği duyuruldu.

Bjorkgren, son iki yıldır Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse'ün yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Nate McMillan yönetiminde 4 sezondur play-off'lara kalan Pacers, ilk turu geçmeyi başaramamıştı.

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