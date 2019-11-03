Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İnadına Barış Pınarı

İnadına Barış Pınarı

İnadına Barış Pınarı

İran’ın Traktör Sazi takımı ile İstiklal takımı arasındaki maçta 80 bin kişi stadı ‘Türkiye’ diye inletti. Asker selamları verildi.

AKŞAM

İRAN’IN Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör Sazi’nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı. Geçen haftalarda Türk bayrağı ve asker selamı paylaştığı için takımın başarılı futbolcusu Mehdi Bebri’ye İran Federasyonu men cezası vermişti. Buna karşılık Mehdi’ye hakaret eden İstiklal oyuncusu Voria Gafuri herhangi bir ceza almamıştı. Traktör takımının, bu hafta yaklaşık 80 bin taraftarı asker selamı vererek Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiğini gösterdi. Taraftarlar, İstiklal maçından saatler öncesinden hazırlık yaptı. İran polisi, Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Traktör Sazi maçı 4-2 kaybetti. Takımı Türk futboluna damga vuran teknik adamlarımızdan Mustafa Denizli yönetiyor. Traktör Sazi 9 hafta sonunda 17 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Meltem' rolünü kimseye kaptırmam
Tuba Ünsal'ın adını bile duymak istemiyor
Komedi dizilerine Türkçesi engel
Engin Altan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!
Oyuncu koçu 'Kumarbaz'ın yıldızı 
<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ´lıların durumuyla ilgili konuştu.</p> <p>Soylu,

Bakan Soylu: ´Biz Kimsenin DEAŞ Mensubunun Oteli Değiliz´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hayvanların insanları şaşırtan dostlukları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları