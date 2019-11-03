İnadına Barış Pınarı

AKŞAM

İRAN’IN Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör Sazi’nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı. Geçen haftalarda Türk bayrağı ve asker selamı paylaştığı için takımın başarılı futbolcusu Mehdi Bebri’ye İran Federasyonu men cezası vermişti. Buna karşılık Mehdi’ye hakaret eden İstiklal oyuncusu Voria Gafuri herhangi bir ceza almamıştı. Traktör takımının, bu hafta yaklaşık 80 bin taraftarı asker selamı vererek Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiğini gösterdi. Taraftarlar, İstiklal maçından saatler öncesinden hazırlık yaptı. İran polisi, Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Traktör Sazi maçı 4-2 kaybetti. Takımı Türk futboluna damga vuran teknik adamlarımızdan Mustafa Denizli yönetiyor. Traktör Sazi 9 hafta sonunda 17 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.