Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9572
  • 6,683
  • 290.971
  • 115023
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bruma, Medipol Başakşehir'e transfer olmak üzere

Bruma, Medipol Başakşehir'e transfer olmak üzere

Bruma, Medipol Başakşehir'e transfer olmak üzere

Medipol Başakşehir, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bir dönem Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, İstanbul'a Başakşehir'le görüşmek için geldiği aktarıldı. Bruma'nın menajerinin İstanbul ekibiyle masaya oturduğu ve anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanacağı ifade ediliyor.

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen Portekizli futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

LİGDE 3 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

(Takvim)


Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı
100 bin gülle evlilik teklifi
'Rapçiler de sanatçıdır'
İlk aşk bombası
<p>Çanakkale´de pazar alanında yaşanan olay, görenleri şaşırttı. Bir karga pazarda satışa sunulan ce

Karga, Pazar Tezgahındaki Cevizleri Yedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yöre halkının geçim kaynağı oldu! Kilosunu 80 liradan satıyorlar

Erzincan'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı! Çok sayıda yaralı var