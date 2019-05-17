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  3. İlyas Öztürk: Çok üretken bir oyun oynadık

İlyas Öztürk: Çok üretken bir oyun oynadık

İlyas Öztürk: Çok üretken bir oyun oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu İlyas Öztürk, çok üretken oynadıklarını fakat yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Öztürk, ilk yarıda topa daha fazla sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için beraberlik de iyi bir sonuç. Üretken bir takım seyrettiniz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Beraberlik golünü bulduktan sonra pozisyonları ürettik fakat son vuruşları yapamadık."

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