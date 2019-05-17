İlyas Öztürk: Çok üretken bir oyun oynadık

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Öztürk, ilk yarıda topa daha fazla sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için beraberlik de iyi bir sonuç. Üretken bir takım seyrettiniz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Beraberlik golünü bulduktan sonra pozisyonları ürettik fakat son vuruşları yapamadık."