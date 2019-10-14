Asker selamına beğeniyi geri çekmişlerdi! Tepki çeken sözler

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, beğeniyi geri alması ile ilgili olarak, "Arnavutluk maçı sonrası asker selamı fotoğrafını beğenip, sonra geri aldım çünkü siyasi bir durum olacağını düşündüm. Geçen seneden beri siyasi bir açıklama yapmak en son isteyeceğim şey bile değil." ifadelerini kullandı.

TERÖRE KARŞI OPERASYON İÇİN 'SAVAŞ' DEDİ!

Juventus forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ise, "Savaşa her daim karşı oldum. Beğenirken içeriğine dikkat etmemiştim" diye konuştu.