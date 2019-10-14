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  3. Asker selamına beğeniyi geri çekmişlerdi! Tepki çeken sözler

Asker selamına beğeniyi geri çekmişlerdi! Tepki çeken sözler

Asker selamına beğeniyi geri çekmişlerdi! Tepki çeken sözler

İlkay Gündoğan ve Emre Can, Milli Takım'ın sosyal medya hesabındaki asker selamı fotoğrafını önce beğenip, sonra beğeniyi geri almıştı. İki oyuncu, konuyla ilgili Kicker'a açıklamalarda bulundu.

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, beğeniyi geri alması ile ilgili olarak, "Arnavutluk maçı sonrası asker selamı fotoğrafını beğenip, sonra geri aldım çünkü  siyasi bir durum olacağını düşündüm. Geçen seneden beri siyasi bir açıklama yapmak en son isteyeceğim şey bile değil." ifadelerini kullandı.

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Juventus forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ise, "Savaşa her daim karşı oldum. Beğenirken içeriğine dikkat etmemiştim" diye konuştu. 

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