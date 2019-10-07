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İlkay: 'Liverpool'un puan kaybetmesini ummalıyız'

İlkay: 'Liverpool'un puan kaybetmesini ummalıyız'

Manchester City'li oyuncu İlkay Gündoğan puan durumu, performansları ve şampiyonluk şansları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester City, Premier Lig'in 8. haftası sonunda 16 puan toplayarak Liverpool'un 8 puan gerisinde kaldı.

28 yaşındaki Manchester City'li oyuncu İlkay Gündoğan, "Bu durumu düzeltmemiz ve puan farkını mümkün olduğunda en aza indirmemiz gerek" dedi.

''EĞER ŞAMPİYONLUK HAKKINDA KONUŞMAK İSTİYORSAK..."

2019-2020 sezonu şampiyonluk yarışıyla ile ilgili ise, ''Sezonun daha başındayız. Oynayacağımız daha çok maç var. Eğer şampiyonluk hakkında konuşmak istiyorsak, Liverpool'un puan kaybetmesini ummalıyız." yorumunda bulundu.

"ÇOK DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

"Şu anki tablodan mutlu olamayız ve olmamalıyız. Şu an sıradaki maçlara odaklanmaktan başka şansımzı yok. Bu bizim hedefimiz. Sahada olan 11 kişi elinden geleni yapmalı ve pazar günü oynadığımızdan çok daha iyi oynamalıyız." dedi.

(Sporx)

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