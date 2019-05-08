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İlkay Gündoğan'ın Liverpool kehaneti gerçek oldu

İlkay Gündoğan'ın Liverpool kehaneti gerçek oldu

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Liverpool'un, Barcelona'yı eleyebileceğini açıklamıştı.

DAZN'a konuşan Klopp'un eski öğrencisi İlkay, Liverpool - Barcelona maçı hakkında gelen soruya Liverpool'un ilk maçta 3 farklı yenilmesine rağmen Anfield'da dört farklı galip gelerek adını finale yazdırabileceğini söylemişti.

İlkay, "Bu eşleşme hakkında bir süre düşündüm ve henüz her şeyin bitmediğine inanıyorum. Liverpool'un sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiğini hayal edebiliyorum. Nedenini bilmiyorum ama Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörün, oyuncularını motive ederek Barcelona'yı bile tek maçta saf dışı bırakabileceğini düşünüyorum." diye konuşmuştu.

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