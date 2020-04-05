İlkay Gündoğan'a göre dünyanın en iyi golcüsü Lewandowski

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan eski hocası Jürgen Klopp ve Dortmund'dan takım arkadaşı Robert Lewandowski ile ilgili konuştu.
İlkay yaptığı açıklamada dünyanın halihazırda en iyi forvetinin Dortmund'da birlikte oynadığı Robert Lewandowski olduğunu söyleyerek, "Onunla oynamak büyük bir zevkti. Teknik olarak harikaydı ve golleri olağanüstüydü. Benim için şu anda dünyanın en iyi ve en eksiksiz forveti" sözlerini kullandı.
Dortmund'da kendisini zirveye taşıyan Klopp'un felsefesinin sorulması üzerine İlkay, "Topu kazanmak, hızlı geçiş oyunları ve oyun içi farklı kombinasyonlar ve kale önünde soğuk kanlı olmak" sözlerini sarf etti.
(Sporx)
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Manchester Cityli İlkay Gündoğan kendisine göre dünyanın en iyi forvetinin Robert Lewandowski olduğunu söyledi.
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