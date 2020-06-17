  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 20:11
  • |
  • Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan: 'Süper Lig'e hiçbir zaman hayır demem'

İlkay Gündoğan: 'Süper Lig'e hiçbir zaman hayır demem'

Paylaş

Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Türkiye'ye bir gün teknik direktör olarak gelebilirim" ifadelerini kullanırken; bir gün Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin ise, "O da olabilir hiçbir zaman hayır demem" dedi.

Premier Lig'de Liverpool ile puan farkının açılmasıyla alakalı konuşan Gündoğan, "Aslında çok gereksiz yerlerde puan kaybettik. Hele garanti kazanmamız gereken maçlarda puan kaybetmek bizim için hiç iyi olmadı. Tabii ki Liverpool deplasmanı olsun, United deplasmanı olsun bazı maçları kaybedebilirsiniz. Hiç kimse bir şey diyemez. Ama bazı rakiplere karşı puan kaybetmek bizi üzdü. Bunu çoğunlukla pozitif enerjiye çeviremedik. Ve işler aleyhimize gitmeye başladı. Açıkçası çok gereksiz yerlerde puan kaybettiğimizi düşünüyorum." dedi.

STERLING VE JESUS İYİ ANLAŞTIĞI İSİMLER

Takımda en iyi anlaştığı oyuncular konusunda ise Gündoğan, "En fazla gördüğüm Leroy. Ama Alex Zinchenko'yu görüyorum arada sırada. Diğer oyuncular daha çok şehrin dışındaki yaşadıkları ve aileleri olduğundan onları futbol dışında pek fazla görmüyorum aslında. Ama çok iyi anlaştığım arkadaşlarım var. Mesela Raheem (Sterling) olsun, Gabriel Jesus olsun, belki hemen yanımda oturdukları için iyi anlaştığım arkadaşlar. David Silva da bizimle aynı binada oturuyor." ifadelerini kullandı.

'MEMO ESKİ ARKADAŞIM'

Fenerbahçe'nin yıldızı Mehmet Ekici'yle arkadaşlığına değinen Türk asıllı Alman yıldız, "Evet, eski arkadaşım Memo. Hatta geçen sene İstanbul'da gittiğimde de görüştük. O ara Shinji Kagawa da Beşiktaş'ta oynuyordu, üçümüz beraber kahve içmeye gitmiştik. Çok sevdiğim, çok iyi anlaştığım birisi. Yani severek izlerim Memo'yu." diye konuştu.

'SÜPER LİG'E HİÇ BİR ZAMAN HAYIR DEMEM'

Son olarak, gelecek yıllarda Süper Lig'de oynama ihtimaliyle ilgili İlkay Gündoğan, "O da olabilir. Yani hiçbir zaman hayır demem. Hatta seve seve oynarım aslında. Onun dışında hoca olarak da olabilir. İlla futbolcu olarak gelmem gerekmiyor. Teknik direktör olarak da gelebilirim. Hayırlısı neyse o olsun. Öyle diyelim. Şu an buradayım, mutluyum. Ama tabii ki işler çok çabuk değişebilir." şeklinde konuştu. (A Spor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Vida'nın sakatlığında Beşiktaş'ta yerine kimin forma giyeceği belli oldu

title

Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?

title

Emre Belözoğlu direkt mi atıldı? Kafaları karıştıran olay

''Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var''

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim

Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.

F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı
F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı

F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı olacak! Genç stopere gün doğdu...
Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı olacak! Genç stopere gün doğdu...

Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı olacak! Genç stopere gün doğdu...

Beşiktaş'ta TAV Airport Antalyaspor maçında sakatlanan Domogaj Vida'nın yerine kimin oynayacağı belli oldu. Sergen Yalçın'ın, 19'luk stoper Erdoğan Kaya'ya forma vermesi bekleniyor.

Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?
Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?

Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?

UEFA toplantısının ardından Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı. Son 16 turunda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçının tarihi de resmen belli oldu.

Emre Belözoğlu direkt mi atıldı? Kafaları karıştıran olay
Emre Belözoğlu direkt mi atıldı? Kafaları karıştıran olay

Emre Belözoğlu direkt mi atıldı? Kafaları karıştıran olay

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, dün akşam oynanan Trabzonspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF'nin resmi sitesinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor.

Kasapoğlu: ‘UEFA'nın aldığı karar bizi memnun etti‘
Kasapoğlu: ‘UEFA'nın aldığı karar bizi memnun etti‘

Kasapoğlu: ‘UEFA'nın aldığı karar bizi memnun etti‘

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirdi.

UEFA'dan İstanbul kararı! Şampiyonlar Ligi finali...
UEFA'dan İstanbul kararı! Şampiyonlar Ligi finali...

UEFA'dan İstanbul kararı! Şampiyonlar Ligi finali...

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçların 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'da oynanmasına karar verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.