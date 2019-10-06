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  3. İlkay Gündoğan: Manchester City'ye gelmeden önce Bayern Münih'le görüşmüştüm

İlkay Gündoğan: Manchester City'ye gelmeden önce Bayern Münih'le görüşmüştüm

İlkay Gündoğan: Manchester City'ye gelmeden önce Bayern Münih'le görüşmüştüm

Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, ülkesinde verdiği röportajda gündem yaratan bir itirafta bulundu.

Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, ülkesinde yayım yapan Süddeutsche Zeitung gazetesiyle gerçekleştirdiği geniş röportajda gündem yaratan bir itirafta bulundu. 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 2016 yazında City'e gelmeden evvel Bayern Münih'le görüştüğünü açıkladı.

"Bugün açıkça ifade edebilirim ki bir dönem Bayern Münih'le transferim için görüştük." diyen yıldız isim, "Ne var ki farklı nedenlerden ötürü kendileriyle anlaşamadık. Şu an ise Manchester City'de mutluyum. Benim için City'den daha iyi takım ve Pep Guardiola'dan daha iyi bir hoca olmadığını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

(Fanatik)

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