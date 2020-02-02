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  • 02 Şubat 2020 Pazar 09:35
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 09:35

İlk maçında golle tanışan Oğuzhan'dan mutlusu yok!

İlk maçında golle tanışan Oğuzhan'dan mutlusu yok!

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Feyenoord'daki ilk maçında golünü atan Oğuzhan Özyakup, maçın ardından itiraflarda bulundu.

Feyenoord formasıyla ilk maçında ilk golünü atan Oğuzhan Özyakup maçın ardından açıklamada bulundu.

Oğuzhan attığı golü doğumgünü olan annesine adadığını söylediği açıklamasında kafa olarak çok rahatladığını ifade ederek, "Yıllar sonra annemle ilk kez doğumgününde bir aradayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada olduğumdan beri çok rahatım. Tekrar ailemle ve özlediğim arkadaşlarımla birlikteyim. Tekrar idman yapmaktan zevk alıyorum ve tekrar futbol oynamak için istekliyim. Rahatlamış ve mutlu hissediyorum. Artık içim çok huzurlu"

"De Kuip Türkiye ile karşılaştırılabilir. Her maçta stat dolu ve fanatik taraftarlar var. Bu bana da iyi geliyor."

"15 yaşımdan beri Hollanda'dan ayrıyım. 12 yıldır Türkiye'de yalnız yaşıyorum. Şimdi tekrar ailemle birlikte kahvaltı yapabilirim ve arkadaşlarımla maçlara gidebileceğim"

İlk maçındaki performansıyla izleyenlerden tam puan alan Oğuzhan Özyakup, formunu yukarıya çekerken Euro 2020'de A Milli Takım kadrosunda yer almak için Hollanda'ya döndüğünün altını çizmişti.

(Sporx)

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