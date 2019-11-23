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  3. İlk defa 2 eksik! Konyaspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

İlk defa 2 eksik! Konyaspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

İlk defa 2 eksik! Konyaspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ, Konya deplasmanında bu sezon ilk kez 2 oyuncu dışında tam kadro mücadele edecek.

AKŞAM

Dorukhan ve Douglas dışında bütün oyuncuların sakatlığı geçti ve ceza problemi de yok. Sezona kötü başlayan ancak son 5 maçta 13 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, seriyi Konya’da da sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlılar bu sezon ilk 3 dış saha maçından yenik ayrılırken, son 2 dış sahadan da 1 beraberlik ve galibiyet elde etti. Ruiz ve Necip kart sınırında.

MUHTEMEL 11’LER:

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali, Jevtovic, Miya, Milosevic, Jonsson, Bajic

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebecho, Atiba, Elneny, Ljajic, N’Koudou, Diaby, Burak Yılmaz


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