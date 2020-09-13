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aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 19:00
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İlk 11'ler belli oldu | Trabzonspor - Beşiktaş

İlk 11'ler belli oldu | Trabzonspor - Beşiktaş

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Süper Lig'de açılış haftasının en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş, koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın'dan yoksun çıkarken, Trabzonspor'da ise takımın en önemli gol silahı Alexander Sörloth, Türkiye'ye gelmediği için forma giyemeyecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin.

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