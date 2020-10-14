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aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 20:21
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İlk 11'ler belli oldu | Sırbistan-Türkiye

İlk 11'ler belli oldu | Sırbistan-Türkiye

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bugün sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan forma giyemeyecek.

TürkiyeMert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.

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İlk 11'ler belli oldu | Sırbistan-Türkiye
İlk 11'ler belli oldu | Sırbistan-Türkiye

İlk 11'ler belli oldu | Sırbistan-Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.

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