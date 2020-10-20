İlk 11'ler belli oldu | RB Leipzig - Medipol Başakşehir

Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor, temsilcimiz Medipol Başakşehir, ilk hafta maçında RB Leipzig'e konuk oluyor. Bu zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonun perdesi açıldı. Ligde H Grubu’nda Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile eşleşen temsilcimiz Medipol Başakşehir, ilk maçına Almanya deplasmanında çıkıyor. Leipzig ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, bu turnuvaya ilk defa gruplardan katılım göstermiş olacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

LEIPZIG - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafel, İrfan Can, Deniz, Visca, Crivelli.

RB LEIPZIG: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Nkunku, Olmo, Kampl, Fosberg, Poulsen.



STAT: Red Bull Arena

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Jesus Gil Manzano