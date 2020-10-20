İlk 11'ler belli oldu | RB Leipzig - Medipol Başakşehir

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonun perdesi açıldı. Ligde H Grubu’nda Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile eşleşen temsilcimiz Medipol Başakşehir, ilk maçına Almanya deplasmanında çıkıyor. Leipzig ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, bu turnuvaya ilk defa gruplardan katılım göstermiş olacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
LEIPZIG - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafel, İrfan Can, Deniz, Visca, Crivelli.
RB LEIPZIG: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Nkunku, Olmo, Kampl, Fosberg, Poulsen.
STAT: Red Bull Arena
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Jesus Gil Manzano
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