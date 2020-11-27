İlk 11'ler belli oldu: MKE Ankaragücü - Trabzonspor

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor. Avcı'lı Trabzonspor, başkentte MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.
Kasımpaşa'da 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, istifa ettiğini açıkladı.
Bonservisi elinde olan ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Mandzukic'in, menajerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Galatasaray'da seçimler 28 Şubat 2021 tarihine kadar ertelendi.
Diego Armando Maradona'nın naaşını hazırlamakla görevli cenaze işleri firmasının yetkilileri, efsane futbolcunun tabutunu açıp fotoğraf çektiler.
• Firma çalışanı 3 kişinin işine son verildi.
• Maradona'nın ailesi yasal işlem başlattı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.