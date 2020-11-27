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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 18:45
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İlk 11'ler belli oldu: MKE Ankaragücü - Trabzonspor

İlk 11'ler belli oldu: MKE Ankaragücü - Trabzonspor

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Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Ankara'da MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor. Avcı'lı Trabzonspor, başkentte MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.

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