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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 08:01
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CANLI: Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

CANLI: Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

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AKŞAM

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelede golsüz eşitlik sürüyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.

Bordo-Mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Hes Kablo Kayserispor 0-0 Trabzonspor

1' Kadir Has Stadı'nda mücadelenin ilk düdüğü çaldı.

18' Kayserispor'da Henrique çalımlarla ceza sahasına girmeyi denedi ama Hugo kendisine izin vermedi.

25' Kayserispor'da Aziz Behich'in ceza sahasının solundan çektiği şut yan ağlarda kaldı.

38' Hes Kablo Kayserispor takımından Manuel Fernandes sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortasını yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşı topla buluşamadı.

42' Trabzonspor'da Lewis Baker, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Doğan Alemdar geçit vermedi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

SAAT: 16.00

STAT: Kadir Has

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Burak Şeker

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, Lopes, Krvzic, Attamah, Fernandes, Pedro, Lenon, İlhan.

TRABZONSPORUğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban.

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