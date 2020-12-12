CANLI: Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.
Bordo-Mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor.
Hes Kablo Kayserispor 0-0 Trabzonspor
1' Kadir Has Stadı'nda mücadelenin ilk düdüğü çaldı.
18' Kayserispor'da Henrique çalımlarla ceza sahasına girmeyi denedi ama Hugo kendisine izin vermedi.
25' Kayserispor'da Aziz Behich'in ceza sahasının solundan çektiği şut yan ağlarda kaldı.
38' Hes Kablo Kayserispor takımından Manuel Fernandes sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortasını yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşı topla buluşamadı.
42' Trabzonspor'da Lewis Baker, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Doğan Alemdar geçit vermedi.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
SAAT: 16.00
STAT: Kadir Has
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Burak Şeker
KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, Lopes, Krvzic, Attamah, Fernandes, Pedro, Lenon, İlhan.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin Adem Ljajic'le yapılan sözleşmedeki "24 ay eşit taksitte ödeme" maddesini görünce çılgına döndü.
Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...
Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.
Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Luyindama ve Marcao, bir çok kulübün radarında. İkiliden birini satmayı planlayan Aslan, stoper bölgesi için alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesinde İtalya Serie B'de forma giyen Fransız stoper Maxime Leverbe...
Galatasaray'da son milli takım arasıyla birlikte sezonun en iyi istatistiklerine ulaştı zirvenin de ortağı oldu. Cimbom'da pandemi ve sakatlıklar sebebiyle yapılan zorunlu değişiklikler ile Fatih Terim'in hayati tercihleri Aslan'ı şahlandırdı. Savunmadan çıkışlarda sorun yaşayan Luyindama yerine Donk'un oynaması ve daha hareketli isimlerin sahada oluşu Galatasaray'ın performansını yukarı çekti.