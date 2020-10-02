İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep FK - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.
Gaziantep FK: Günay; Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca; Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim; Muhammet.
Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.
Saat: 20.00
Hakem: Fırat Aydınus
Stat: Kalyon
Yayın: beIN SPORTS 1
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