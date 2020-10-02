  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 18:55
  • |
  • Son Güncelleme:

İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep FK - Trabzonspor

İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep FK - Trabzonspor

Paylaş

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, seri peşinde. Gaziantep FK'da da amaç ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Gaziantep FK: Günay; Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca; Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim; Muhammet.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

Saat: 20.00

Hakem: Fırat Aydınus

Stat: Kalyon

Yayın: beIN SPORTS 1

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep-Trabzonspor
İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep-Trabzonspor

İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep-Trabzonspor

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor
Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Son olarak Papiss Cisse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, kanat transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gönderip bu mevkiye takviye yapma amacında.

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te
Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te

Galatasaray, Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Denis Alibec, Kayserispor'da
Denis Alibec, Kayserispor'da

Denis Alibec, Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği'nin 3 kaptanı kulüp dergisine konuştu
Gençlerbirliği'nin 3 kaptanı kulüp dergisine konuştu

Gençlerbirliği'nin 3 kaptanı kulüp dergisine konuştu

Gençlerbirliği'nin takım kaptanları Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan ile Diego Angelo kulüp dergisinin ekim ayı sayısına konuk oldu.

Gençlerbirliği'nde 4 kişinin korona testi pozitif
Gençlerbirliği'nde 4 kişinin korona testi pozitif

Gençlerbirliği'nde 4 kişinin korona testi pozitif

Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs tarama testlerinde, 2 futbolcu ve 2 personelin test sonuçları pozitif çıktı.

Valentin Rosier 1 yıllığına kiralandı
Valentin Rosier 1 yıllığına kiralandı

Valentin Rosier 1 yıllığına kiralandı

Beşiktaş, Sporting'in 24 yaşındaki Fransız sağ beki Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiraladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.