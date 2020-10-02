İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep FK - Trabzonspor

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Son olarak Papiss Cisse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, kanat transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gönderip bu mevkiye takviye yapma amacında.