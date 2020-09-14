CANLI | Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir

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Bitti bu iş! Kenan Karaman transferi resmen açıklanıyor Bitti bu iş! Kenan Karaman transferi resmen açıklanıyor Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın transferinde sona geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf ile son detayları görüşüyor.

İşte Galatasaray'ın transfer listesi İşte Galatasaray'ın transfer listesi Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Futbolda yolsuzluğa karşı BM ve FIFA'dan iş birliği Futbolda yolsuzluğa karşı BM ve FIFA'dan iş birliği Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolda yolsuzluk ve suçla mücadele alanında iş birliğini hedefleyen bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor Sarı kırmızılıların anlaştığı Wilshere'ın gelecek hafta İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş ve Karagümrük'ün transfer savaşı Beşiktaş ve Karagümrük'ün transfer savaşı İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki sağ bek Ezequiel Schelotto'ya teklif götürdüğünü iddia etti.