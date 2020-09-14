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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:54
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CANLI | Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir

CANLI | Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir

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Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahneye çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Hatay'da ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan, Diouf

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba.

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