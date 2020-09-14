CANLI | Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir

Atakaş Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan, Diouf
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın transferinde sona geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf ile son detayları görüşüyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolda yolsuzluk ve suçla mücadele alanında iş birliğini hedefleyen bir Mutabakat Zaptı imzaladı.
Sarı kırmızılıların anlaştığı Wilshere'ın gelecek hafta İstanbul'da olması bekleniyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki sağ bek Ezequiel Schelotto'ya teklif götürdüğünü iddia etti.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelen Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.