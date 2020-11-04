İlk 11'ler belli oldu | Medipol Başakşehir - Manchester United

Leipzig ve Paris Saint-Germain yenilgileri sonrasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İngiliz devi Manchester United’ı ağırlıyor. Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Başakşehir son sırada yer alıyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.
TELLES YOK
İngiliz ekibinde ise Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor. Manchester United’da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.
"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Kendimize güvene ihtiyacımız var ve oyuncularımıza güveniyorum. Yoğun tempoya rağmen her zaman sahaya çıktıklarında ellerinden geleni veriyorlar. Umarım yarın (bugün) gol atarız ve puanlar kazanırız. Bu bizim için ve Türk futbolu için çok önemli.” dedi.
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED
SAAT: 20.55
STAT: Fatih Terim
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Davide Massa
İLK 11’LER
Medipol Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli; Berkay, İrfan Can; Visca, Aleksic, Deniz Türüç; Demba Ba.
Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Shaw; Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, Martial.
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