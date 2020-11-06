İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep FK - Beşiktaş

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosunda sakatlıkları devam eden N’Koudou, Gökhan Töre, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz yer almadı. Josef de Souza'nın ise 2 maç olan cezası 1 maça indirildiği için başarılı oyuncu Gaziantep karşısında forma verildiği taktirde oynayabilecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Hutchinson, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: KALYON