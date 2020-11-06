İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep FK - Beşiktaş

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosunda sakatlıkları devam eden N’Koudou, Gökhan Töre, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz yer almadı. Josef de Souza'nın ise 2 maç olan cezası 1 maça indirildiği için başarılı oyuncu Gaziantep karşısında forma verildiği taktirde oynayabilecek.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Hutchinson, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
STAT: KALYON
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