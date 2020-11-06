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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 08:01
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İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep FK - Beşiktaş

İlk 11'ler belli oldu | Gaziantep FK - Beşiktaş

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Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosunda sakatlıkları devam eden N’Koudou, Gökhan Töre, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz yer almadı. Josef de Souza'nın ise 2 maç olan cezası 1 maça indirildiği için başarılı oyuncu Gaziantep karşısında forma verildiği taktirde oynayabilecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞErsin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Hutchinson, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: KALYON 

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