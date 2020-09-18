  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 21:11
  • |
  • Son Güncelleme:

İlhan Parlak, Hes Kablo Kayserispor'da

İlhan Parlak, Hes Kablo Kayserispor'da

Paylaş

AA

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki forvet oyuncusu sarı-kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İlhan, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 33 maçta 7 gol attı.

Kayseri ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana hoş geldin İlhan Parlak." paylaşımında bulundu.

İlhan Parlak da ise yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Altyapısından yetiştiğim, taraftarı olduğum, evime, Kayserispor'uma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu transferde başta Berna Gözbaşı başkanımız ve Bülent Bölükbaşı abim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Leicester'dan Cengiz açıklaması: ‘O çok iyi bir oyuncu‘
Leicester'dan Cengiz açıklaması: ‘O çok iyi bir oyuncu‘

Leicester'dan Cengiz açıklaması: ‘O çok iyi bir oyuncu‘

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı
Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Beklenmedik ayrılık kararı! 'Beni oynatacaklarını düşünmüyorum'
Beklenmedik ayrılık kararı! 'Beni oynatacaklarını düşünmüyorum'

Beklenmedik ayrılık kararı! 'Beni oynatacaklarını düşünmüyorum'

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki 10 numarası Ömer Faruk Beyaz, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. ‘Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, Avrupa'ya gitmek istiyorum' diyen genç yıldız adayıyla Barcelona ve Schalke 04 ilgileniyor.

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı
G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.

İlhan Parlak, Kayserispor'da
İlhan Parlak, Kayserispor'da

İlhan Parlak, Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı.

'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok'
'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok'

'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferine ilişkin, "Netice itibarıyla Trabzonspor'a 375 bin avroya mal olmuş. Kiralık, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri varsa ki ben bilmiyorum." dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etaplarında mücadele başladı.

Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu
Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu

Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.