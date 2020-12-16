İlhan Palut'tan Bursaspor açıklaması: Bize yakışmadı

Palut, yaptığı açıklamada, yoğun maç takvimi içinde oynadıkları Bursaspor karşılaşmasında bazı oyuncuları dinlendirdiklerini söyledi.
Müsabakada hücum olarak üretken olduklarını kaydeden Palut, şöyle konuştu:
Dört gol attık, daha fazlasını da bulabilirdik. Süper Lig seviyesine yakışmayacak basitlikte goller yedik. Üzgünüz, çok yoğun bir maç trafiği var. Bunun etkilerini üzerimizden atmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Bursaspor'un genç oyuncuları sahaya çok iyi mücadele ortaya koydu ve çok istediler. Onları da tebrik etmek lazım. Bundan gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla hazırlanmamız lazım. Bu bize dün itibarıyla acı bir ders oldu.
LİGDE RAKİP HATAYSPOR
Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Göztepe'de dünkü müsabakada direkt kırmızı kart gören sağ bek Murat Paluli forma giyemeyecek.
Göztepe'nin diğer sağ beki Lamine Gassama'nın da sakatlığı bulunuyor.
SONER AYDOĞDU KULÜP KARİYERİNDE 300. MAÇINA ÇIKTI
Bursaspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Soner Aydoğdu, kulüp kariyerinde Türkiye'deki 300. müsabakasını oynadı.
Gençlerbirliği, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor ve Medipol Başakşehir'den sonra sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 233, TFF 1. Lig'de 18 ve Türkiye Kupası'nda 49 maça çıktı. Soner Aydoğdu, bu müsabakalarda 29 gole imza attı.
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Deportivo forması giyen eski Galatasaraylı Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.
YAŞANANLAR
• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.
• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.
İnişli-çıkışlı performans, Yeni Malatya hezimetiyle doruk noktasına ulaşınca Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe'de sıkı kuralları devreye sokmaya karar verdi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Sarı-Lacivertlilerin ilgisine kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarlar Daum'un paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.