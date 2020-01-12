'İki kupayı da alabiliriz'

AKŞAM
F.BAHÇE’NİN tecrübeli futbolcusu Serdar Aziz, açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: “Ligin 2’nci yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ersun Yanal’ın önderliğinde hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Benim görevim; her an hazır olmak ve hocamın bana görev vermesi halinde en iyi performansımı gösterip, takımıma katkıda bulunmak. Sahadaki öncelikli görevim ise rakip atakları durdurmak, takımımın gol yemesini önlemek.
DAHA DA İYİ OLABİLİRDİK
Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışından uzaktık. Bu sene ise durum bambaşka... Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Evet, ilk yarıda bazı hatalarımız oldu, sıralama olarak daha iyi bir noktada devre arasına girebilirdik. Daha iyi bir performans ortaya koyup şampiyon olmak hepimizin en büyük hedefimiz. Önümüzde bir de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazanmak camiamızı çok mutlu edecektir. Bu hedeflere kilitlendik.”
FAULÜ VİDA YAPIYOR
SERDAR Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile yaşadığı pozisyon için şöyle konuştu: “Önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida’nın hareketinden sonra. Yani faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İlginç olan açıkça görülmesine rağmen insanların bu pozisyonu Fenerbahçe aleyhine değerlendirmesi.”
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