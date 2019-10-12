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  3. İki İngiliz ekibi, Christian Luyindama için devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacak

İki İngiliz ekibi, Christian Luyindama için devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacak

İki İngiliz ekibi, Christian Luyindama için devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacak

Galatasaray'ın S.Liege'den 8 milyon Euro ödeyip kadrosuna kattığı Christian Luyindama iki İngiliz kulübünün transfer radarına girdi. Özellikle bu sezon Brugge ve PSG maçlarındaki futbolla dikkat çeken 25 yaşındaki stopere devre arasında teklif gelmesi bekleniyor.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Christian Luyindama kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

Kongolu yıldız Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

İKİ MAÇTA CANLI SEYRETTİLER

Alınan bilgilere göre West Ham United ve Wolverhampton, Luyindama'yı yakından izliyor. İki kulüp de 25 yaşındaki stoperi Brugge ve PSG maçlarında canlı izleyerek rapor tuttu.

EN AZ 15 MİLYON EURO!

İki kulübün devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar 8 milyon Euro ödediği Luyindama için 15 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor.

(Takvim)

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