İki imza birden

Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a 4’er yıllık ön protokol imzalattı! Alacakları ücretler de belirlendi.

AKŞAM

ÜST üste 3. şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray, Sivasspor’un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan ile daha önce sağladığı anlaşmayı protokol altına da aldı. Ajansspor’un haberine göre; Mert Hakan (25), yıllık 1 milyon 800 bin euro, Emre Kılınç (25) ise 1 milyon 250 bin euro kazanacak. Her iki oyuncuyla da sözleşmeler 4’er yıllık olacak. Sivasspor ile mukaveleleri sezon sonunda biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek. Mert orta sahada, Emre ise sol kanatta görev yapıyor. Bu hafta oynanacak Sivasspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde transfer operasyonu çok konuşulacak.