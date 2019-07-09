Igor Tudor, Dorukhan Toköz için Beşiktaş yönetimiyle pazarlık masasına oturdu

Beşiktaş'ın başarılı ismi Dorukhan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti. Özellikle İtalya'dan birçok talibi bulunan oyuncu için daha önce resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalan Udinese, 23 yaşındaki oyuncuyu rakiplerine kaptırmamak için girişimlerini hızlandırdı. Dorukhan'ı mutlaka takımında görmek istediğini belirten Tudor, bizzat transferi bitirmek için İstanbul'a geldi.

YÜZDE 99 BEŞIKTAŞ'TAN AYRILACAK

Fofana ve De Paul'ü elden çıkaracak olan İtalyan ekibi, liste başına aldığı Dorukhan için daha önce 8 milyon Euro ile kapıyı çalmıştı. Tudor ve Udineseli yetkililerin bugün hem Dorukhan cephesiyle hem de Beşiktaş ile masaya oturacağı ve bonservis tekliflerini yükseltmeye hazır oldukları kaydedildi. Transfer yapmak için gelir yaratmak isteyen siyah-beyazlıların yönetimi en az 10 milyon Euro isterken, İtalyanların da bu rakama çıkmaya hazır olduğu öğrenildi. Başarılı ön libero geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.

(Sabah)