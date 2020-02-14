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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 08:00
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 09:16

Ighalo'ya koronavirüs engeli

Ighalo'ya koronavirüs engeli

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MANCHESTER United’ın devre arasında transfer ettiği Odion Ighalo antrenmanlara alınmıyor. Nedeni ise oyuncunun koronavirüs taşıma riski.

AKŞAM

Hastalık şüphesiyle önlem almak isteyen Manchester United yönetimi, hastalığın 14 günlük kuluçka döneminin geçmesini bekliyor. Hastalık bulunmaması halinde Nijeryalı forvet takıma katılacak. Tecrübeli oyuncu, Korona riski nedeniyle ne antrenmanlara ne de takımın bulunduğu yerlere giremiyor...

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Radamel Falcao = 11 Adem Büyük

Radamel Falcao = 11 Adem Büyük

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Cepten 67 milyon TL

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Shane Larkin resmen Türk
Shane Larkin resmen Türk

Shane Larkin resmen Türk

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