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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 15:55
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  • 01 Mart 2020 Pazar 15:57

'İdlib'e gitmek istiyorum. Kefenimi giydim bekliyorum'

'İdlib'e gitmek istiyorum. Kefenimi giydim bekliyorum'

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Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyapsor'u 2-0 mağlup ederken mücadelenin ilk golünü atan Mustafa Yumlu karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı. Mustafa Yumlu, "İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor'da Mustafa Yumlu, 2-0'lık BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli savunmacı, bugün futbol konuşmak istemediğini dile getirdi.

Sözlerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünden alıntı yaparak başlayan Mustafa Yumlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz." dedi.

Konuşurken duygulanan tecrübeli savunmacı "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyapsor'u 2-0 mağlup ederken mücadelenin ilk golünü atan Mustafa Yumlu karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı. Mustafa Yumlu, "İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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