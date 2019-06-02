İbrahim Üzülmez'den rekor kıran ayrılık

Kasımpaşa Kulübü, "Üzülmez ile fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı vazgeçmişlerdir" açıklamasını yaptı.

REKOR FUAT ÇAPA'DA

Türkiye'de en erken ayrılık rekoru Fuat Çapa'ya ait. Çapa 2015-16'da G.Birliği ile sözleşme yaptıktan 1 saat sonra bırakmıştı.

Avrupa'nın en hızlıları ise şöyle:

Leroy Rosenior-Torquay United (10 dakika), Fuat Çapa-G.Birliği (1 saat), İbrahim Üzülmez- Kasımpaşa (4 saat), Crystal Palace: Dave Bassett (4 gün).

4 SAAT SÜRDÜ

Üzülmez imzayı atarken çok mutluydu ama bu sadece 4 saat sürdü.