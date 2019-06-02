02 Haziran 2019 Pazar 14:10 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 14:10
İbrahim Üzülmez'den rekor kıran ayrılık
Kasımpaşa ile dün 1 yıllık sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez 4 saat sonra görevinden ayrıldı.
Kasımpaşa Kulübü, "Üzülmez ile fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı vazgeçmişlerdir" açıklamasını yaptı.
REKOR FUAT ÇAPA'DA
Türkiye'de en erken ayrılık rekoru Fuat Çapa'ya ait. Çapa 2015-16'da G.Birliği ile sözleşme yaptıktan 1 saat sonra bırakmıştı.
Avrupa'nın en hızlıları ise şöyle:
Leroy Rosenior-Torquay United (10 dakika), Fuat Çapa-G.Birliği (1 saat), İbrahim Üzülmez- Kasımpaşa (4 saat), Crystal Palace: Dave Bassett (4 gün).
4 SAAT SÜRDÜ
Üzülmez imzayı atarken çok mutluydu ama bu sadece 4 saat sürdü.