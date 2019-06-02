  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 14:10 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 14:10

İbrahim Üzülmez'den rekor kıran ayrılık

İbrahim Üzülmez'den rekor kıran ayrılık

Kasımpaşa ile dün 1 yıllık sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez 4 saat sonra görevinden ayrıldı.

Kasımpaşa Kulübü, "Üzülmez ile fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı vazgeçmişlerdir" açıklamasını yaptı.

REKOR FUAT ÇAPA'DA

Türkiye'de en erken ayrılık rekoru Fuat Çapa'ya ait. Çapa 2015-16'da G.Birliği ile sözleşme yaptıktan 1 saat sonra bırakmıştı.

Avrupa'nın en hızlıları ise şöyle:

Leroy Rosenior-Torquay United (10 dakika), Fuat Çapa-G.Birliği (1 saat), İbrahim Üzülmez- Kasımpaşa (4 saat), Crystal Palace: Dave Bassett (4 gün).

4 SAAT SÜRDÜ

Üzülmez imzayı atarken çok mutluydu ama bu sadece 4 saat sürdü.

Yaz Aylarının Korkulu Rüyası ´Kene´

<p>Pençe Harekatı kapsamında, 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 sığınak tespit edildiği, çok mik

Teröristlere ağır darbe! 3 katlı 5 odalı mağara bulundu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bıkmadan topluyor! Hastalıklarını böyle yendi

Adıyaman'da bayramın vazgeçilmez lezzeti

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.