Fenerbahçe, Sevilla'nın ön liberosu İbrahim Amadou'yu transfer etti

TM Dijital Haber Merkezi

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve Luiz Gustavo ile uzun bir süre flört halinde olan Fenerbahçe’nin geçen sene Lille’den 14,5 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutan İbrahim Amadou ile kiralık olarak anlaşamaya varırken, Kamerunlu yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

BAYRAM TUTUMLU MONCHİ’Yİ İKNA ETTİ AMADOU FENERBAHÇE’Yİ KABUL ETTİ

Bu transferde Monchi ile Comolli arasında aracılık yapan Menajer Bayram Tutumlu’nun önemli bir rol oynadığı belirtilirken, Sevilla’nın Gudelj transferini bitirir bitirmez Amadou transferine onay verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki milli futbolcu 1 asist yaparken, tecrübeli oyuncu Fransa’da sergilediği performansla Lille’de kaptanlığa kadar yükselmişti.

IBRAHIM AMADOU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? NERELİ, HANGİ MEVKİDE GÖREV ALIYOR?

Ibrahim Amadou 6 Nisan 1993 Kamerun doğumlu Fransız futbolcu. Lille’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Amadou’yu Sevilla geçtiğimiz sezon 14,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

La Liga’da 17 maçta forma giyen 1,83 boyundaki Ibrahim Amadou’nun asıl mevki ön libero. Merkez orta saha ve stoperde de görev alabilen 26 yaşındaki futbolcu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Transfermarkt verilerine göre Ibrahim Amadou’nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.