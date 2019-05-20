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  3. İbrahim Akdağ: Hakkımızı yediler

İbrahim Akdağ: Hakkımızı yediler

İbrahim Akdağ: Hakkımızı yediler

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ligde kalma şansını mucizelere bırakan BB Erzurumspor'da İbrahim Akdağ isyan etti.

Maçın hakemine ve yıl boyunca verilen kararlara tepki gösteren İbrahim, "Yorulduk, gerçekten yorulduk, halkın takdirine bırakıyorum. İnsanlar da salak değil, her şeyi görüyor. Emeğimizi çalıyorlar, biz de bu vatanın evladıyız. İnsanlar ellerini vicdanına koyup, bize yapılanlara baksınlar. Bazı güçlerle başa çıkmak zor. Bildiğimiz çok şey var ama söyleyemiyoruz. Futbol için yatıp kalkan şu Erzurumspor insanına, oruçlarını bile açan şu insanlara üzüldük" ifadelerini kullandı.

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