İBB Millilere destek için 'İstanbulKırmızıBeyaz' diyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa’yı tarihi bir galibiyetle yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden anlamlı bir destek geldi.



H Grubu’nda yer alan ve 3 maçta 3 galibiyet ile yoluna kayıpsız devam eden Ay-Yıldızlı ekibimizin bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul’da her yer kırmızı-beyaz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “#İstanbulKırmızıBeyaz” sloganıyla, Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Haliç Metro Geçiş Köprüsü kırmızı beyaz olacak, ay-yıldızlı bayrağımız yansıtılacak. Ayrıca üst geçitlere millilerimize destek pankartları asıldı. İstanbul genelindeki meydanlarda İzlanda-Türkiye maçı dev ekranlardan yayınlanacak.



Havanın kararmasıyla başlayacak olan etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Türkiye ve İstanbul’un kalbi bu akşam Ay-Yıldızlı futbolcularımız için hep birlikte atacak.