Hüseyin Çimşir: Sörloth'un durumu yarın belli olur

Süper Lig 19. hafta erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek averajla liderliğe yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız." dedi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor olacağını düşündüklerini, zaman zaman da rakipleri karşısında zorlandıklarını söyledi.

Maçı hak ettiklerini aktaran Çimşir, "Özellikle golü bulduktan sonra, ikinci yarı çok ciddi pozisyonlarımız var. Daha farklı da bitebilirdi. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, istek ve arzularından dolayı. Bizim için iyi bir maç, iyi bir skor oldu, kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çimşir, bir basın mensubunun "Lider oldunuz, şampiyonlukla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna, "Tabii bu bir süreç, bu bir yolculuk, burası dikensiz gül bahçesi değil. Saha içinde ve dışında zorluklarla mücadele ediyoruz. Bu sürece hep beraber gitmek için bizim özellikle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız." yanıtını verdi

Bir başka basın mensubunun Alexander Sörloth'un durumu ve takıma 90 dakika destek veren Trabzonspor taraftarına ilişkin sorusuna ise Çimşir, "Sörloth'un durumuyla ilgili yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Taraftarımızın burada olması, coşkuları, istekleri, destekleri, arzuları bizim için son derece önemli. Umuyorum pazar günü de Trabzon'da bizleri yalnız bırakmazlar. Onlar da bu coşkuya ortak olurlar ve bu işi hep beraber götürürüz." cevabını verdi.