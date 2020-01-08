Hüseyin Çimşir Sörloth ile özel olarak ilgileniyor

Trabzonspor’un yeni hocası Hüseyin Çimşir, Antalya kampında Alexander Sörloth ile yakından ilgileniyor. Genç çalıştırıcı, sezonun ilk yarısında 12 gol atan Norveçli yıldızla sık sık görüşüp, istediği hücum aksiyonlarını anlatıyor.

Kiralık geldiği Trabzonspor’da sezonun ilk yarısına damga vuran Alexander Sörloth, 12 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 17 maçın tamamında forma giyen Norveçli yıldız, ikinci devreye de çok iyi hazırlanıyor. Aynı zamanda 4 asisti bulunan Sörloth, 16 gole katkı sağlayarak bu alanda ligin en iyi oyuncusu durumunda. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ikinci devrede de Norveçli futbolcudan çok şey bekliyor. Antalya kampında öğrencisiyle yakından ilgilenen ve sürekli özel görüşmeler yapan genç çalıştırıcı, hücum bölgesinde istediklerini anlatıyor.

Atak oynamaya devam

Ünal Karaman döneminde olduğu gibi Sörloth’u pek çok karşılaşmada Sturridge ile desteklemeyi düşünen Hüseyin Çimşir, atak futbol anlayışından taviz vermeyecek. Başarılı çalıştırıcı, sıkıntılı olan takım savunmasını ise mutlaka lig başlayana kadar çözmek istiyor.

(Fanatik)