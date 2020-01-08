Hüseyin Çimşir Sörloth ile özel olarak ilgileniyor

Kiralık geldiği Trabzonspor’da sezonun ilk yarısına damga vuran Alexander Sörloth, 12 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 17 maçın tamamında forma giyen Norveçli yıldız, ikinci devreye de çok iyi hazırlanıyor. Aynı zamanda 4 asisti bulunan Sörloth, 16 gole katkı sağlayarak bu alanda ligin en iyi oyuncusu durumunda. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ikinci devrede de Norveçli futbolcudan çok şey bekliyor. Antalya kampında öğrencisiyle yakından ilgilenen ve sürekli özel görüşmeler yapan genç çalıştırıcı, hücum bölgesinde istediklerini anlatıyor.
Atak oynamaya devam
Ünal Karaman döneminde olduğu gibi Sörloth’u pek çok karşılaşmada Sturridge ile desteklemeyi düşünen Hüseyin Çimşir, atak futbol anlayışından taviz vermeyecek. Başarılı çalıştırıcı, sıkıntılı olan takım savunmasını ise mutlaka lig başlayana kadar çözmek istiyor.
(Fanatik)
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