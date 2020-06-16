Hüseyin Çimşir finalin şifresini verdi

Ligde son olarak Göztepe'yi yenip dolu dizgin şampiyonluğa giden Trabzonspor, diğer yandan da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor. Yarı final rövanş maçında bugün F.Bahçe'ye konuk olacak bordomavili takımda, tüm hesaplar final üzerine yapılırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir de ezeli rakip hakkındaki yoğun mesaisini tamamladı. Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerine çalışan genç hoca, gerekli notları alıp bunları da talebeleriyle paylaştı.
BU İŞ DAHA BİTMEDİ
Göztepe sınavında olduğu gibi F.Bahçe maçında da ilk dakikadan itibaren rakip kaleyi abluka altına alıp sonuca gitmelerini isteyen Çimşir, oyuncularına, F.Bahçe'nin kupaya çok büyük önem vereceğini anlattı.
Çimşir, "Henüz bir şey başarmadık. Ortada sadece avantaj gibi görünen bir skor var ama ilk maçı 2-1 kazanmış olmamız işin bittiği anlamına gelmez. Dikkatli olmalıyız. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Mücadele şart. Sakin kalmalıyız. Bu bizim en önemli silahımız olacak. Bunlar yapılırsa sahadan zaferle ayrılırız" dedi.
(Sabah)
İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...
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