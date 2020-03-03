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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 23:27
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  • 03 Mart 2020 Salı 23:27

Hüseyin Çimşir: Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor

Hüseyin Çimşir: Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şehit olan askerlerimiz için mesaj yollayan Çimşir, "Kazandığımız için mutluyuz ama ülkenin yaşadığı sıkıntılı bir ortam var. Mehmetçiğimiz orada savaşıyor, bizim burada ne kadar futbola zaman ayırmamız gerekiyor, bunu tartışmalıyız. Burada bir oyun, orada bir savaş var. Duadan başka bir şey elden gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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Avantaj Trabzonspor'da
Avantaj Trabzonspor'da

Avantaj Trabzonspor'da

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

'Bugünden itibaren başladı'
'Bugünden itibaren başladı'

'Bugünden itibaren başladı'

Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzon'da geçtiğimiz maça göre iyi ağırlandıklarını kaydeden Özsoy, "Kötüye kötü, iyiye iyi diyen bir kulüp olarak, istediğinde olduğunu gördüğümüz için Trabzon Emniyeti'ne teşekkür ediyoruz, çok iyi ağırlandık." diyerek söze başladı.

Ersun Yanal: Ayıp etmeyin!
Ersun Yanal: Ayıp etmeyin!

Ersun Yanal: Ayıp etmeyin!

Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında, özellikle tazminat haberlerine büyük tepki gösterirken, görevden ayrılma kararıyla ilgili olarak yaşanan süreci anlattı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye tepki
Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye tepki

Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye tepki

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, skorun avantajlı olmadığını söylerken, "Kupa maçlarında 2-1 avantaj olarak değerlendirilmez, dezavantaj da değil. Her şey 21 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık
Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık

Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında mücadelenin 7. dakikasında Fenerbahçe'de Falatte sakatlandığı için oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.

Şenol Güneş'ten sakatlar hakkında açıklama
Şenol Güneş'ten sakatlar hakkında açıklama

Şenol Güneş'ten sakatlar hakkında açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerle ilgili olarak, "Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli. Eylül, ekim, kasım aylarında güzel bir dönem geçireceğiz. Umarım hem tecrübe kazanır hem de gruptan 1'inci sırada çıkarız" dedi.
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