Hüseyin Çimşir: Elimizde sihirli değnek yok

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını ifade etti.
Maçın başında pozisyon bulduklarını dile getiren Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama olmadı ve maalesef maçı kaybettik. Özellikle oyun başlangıcımız iyiydi pozisyonları bulduk ama bu süreçlerde eğer golü bulup öne geçemezseniz sonrasında kırılmalar yaşayabiliyorsunuz." diye konuştu.
Çimşir, takımın başına yeni geldiğini ve bir şeyleri değiştirmeye çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:
"10. günümüz ve 3 maçta 3 mağlubiyetimiz var. Elimizde sihirli değnek yok ve oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz onun mücadelesini verip yolumuz devam edeceğiz."
Fenerbahçe'de 100'den fazla maça çıkan ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Abdülkerim Durmaz, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından teknik heyete ateş püskürdü. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'yı hedef alan Durmaz, “Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz, utanmazlar!” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı deplasman ekibi 1-0 kazanırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başında çıktığı 3. maçı da kaybetti.
Ünlü spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'a yüklenen Bilgiç, “Erol Bulut 'Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor' dedi. Bu lafı ettin mi 3 gün sonra 3-0 yenilmeyeceksin” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin Çek sol beki Filip Novak, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile gülerken ekrana yansıyan görüntüsü sebebiyle özür diledi.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, mağlubiyetin yanı sıra oynadığı oyunla da şampiyonluk adına umut vermedi. Mücadele sırasında Sarı-Lacivertli futbolcuların gergin tavrı dikkat çekerken maçın 71. dakikasında oyundan alınan Dimitrios Pelkas'ın teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.