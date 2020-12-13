Hüseyin Çimşir: Elimizde sihirli değnek yok

Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını ifade etti.



Maçın başında pozisyon bulduklarını dile getiren Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama olmadı ve maalesef maçı kaybettik. Özellikle oyun başlangıcımız iyiydi pozisyonları bulduk ama bu süreçlerde eğer golü bulup öne geçemezseniz sonrasında kırılmalar yaşayabiliyorsunuz." diye konuştu.

Çimşir, takımın başına yeni geldiğini ve bir şeyleri değiştirmeye çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"10. günümüz ve 3 maçta 3 mağlubiyetimiz var. Elimizde sihirli değnek yok ve oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz onun mücadelesini verip yolumuz devam edeceğiz."